الرئيس الصربي: العالم يتجه نحو التصعيد

حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش (الثلاثاء 21-2-2023) من خطورة تطور الأوضاع في الحرب الروسية في أوكرانيا، معتبراً أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلايديمير بوتين، تشير إلى أن العالم يتجه نحو التصعيد.

وقال فوتشيتش في حديث لقناة “بينك” الصربية، يوم الثلاثاء: بالنسبة للرئيس بوتين الحقيقة مع الجانب الروسي. وبالنسبة للرئيس بايدن أوكرانيا ليست مكانا لانتصار روسيا”.

وتابع: “عندما يسمع المرء كل ذلك، يكون من الواضح أننا نتجه إلى اتساع رقعة النزاع لاحقا، والمزيد من التصعيد”.

وأشار إلى أن الرئيسين “أظهرا في خطابيهما عدم القبول بحلول وسط والحزم على تصليح الوضع غير العادل”.

وأضاف الرئيس الصربي أنه يتوقع تكثيف روسيا لأعمالها في أوكرانيا خلال الأيام القادمة.

وكان فوتشيتش قد شكك خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن في إحلال السلام في أوكرانيا قريبا، وحذر من خروج النزاع هناك عن السيطرة.