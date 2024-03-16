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الرئيس الصربي: الغرب أمام خياران في العلاقة بروسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا

منذ 52 دقيقة
علما روسيا والناتو

علما روسيا والناتو

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اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن الأحداث في أوكرانيا قد تتطور وفقا لسيناريوهين، إما أن يدخل الغرب في صراع مباشر مع روسيا أو يتوصل إلى هدنة في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الصربي في مقابلة مع قناة “بي 92” التلفزيونية: “هناك سيناريوهان اثنان، إما أن يتجه الغرب نحو مواجهة شاملة مع روسيا، أو أن يتم، بمساعدة الولايات المتحدة والصين، التوصل إلى نوع من الهدنة، وهو ما سيؤدي إلى إنفراج كبير في العالم”.

وبحسب فوتشيتش، فإن أي صراع واسع النطاق بين روسيا وحلف شمال الأطلسي سيؤثر أيضا على صربيا، التي يجب أن تستعد الآن لأي تطور في مجرى الأحداث.

وقد أعلنت موسكو باستمرار منذ بداية الأزمة عن استعدادها لإجراء مفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا، فيما ترفض كييف إطلاق مفاوضات فرضت أصلا حظرا عليها على المستوى التشريعي.

وحذرت روسيا من أن الاستمرار في التصعيد وضخ الأسلحة في أوكرانيا سيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع ومزيد من تدمير أوكرانيا.

وأكدت استعدادها لبدء مفاوضات بهدف التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مع أخذ الواقع الجديد على الأرض في الاعتبار.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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