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الرئيس الصيني: بكين مستعدة لتعميق العلاقات الاستراتيجية مع باريس

19 - نوفمبر - 2024
الصين وفرنسا

الصين وفرنسا

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قال تلفزيون الصين المركزي إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء باستعداد بكين مستعدة لتعميق العلاقات الاستراتيجية مع باريس وتعزيز التعاون القائم على المنفعة المتبادلة.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي قوله لماكرون في اجتماع اليوم “الصين وفرنسا قوتان مستقلتان وناضجتان ومسؤولتان، والعلاقة بين البلدين لها أهمية استراتيجية وعالمية فريدة”.

ويقوم شي بجولة في أمريكا الجنوبية بدأت بمشاركته في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في ليما عاصمة بيرو، حيث افتتح ميناء على المحيط الهادي بتمويل صيني.

ومن المقرر أن يتوجه شي بعد اختتام قمة مجموعة العشرين اليوم إلى برازيليا، حيث من المتوقع أن يلتقي بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ويوقع معه عدة اتفاقيات تعاون.

    المصدر :
  • رويترز

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