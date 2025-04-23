الرئيس الصيني: رسوم ترامب الجمركية تُضرّ بالتجارة العالمية

شدد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الأربعاء، على أن الرسوم الجمركية “تضرّ” بنظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف، لدى استقباله نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في بكين، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عنه قوله لعلييف إن الرسوم الجمركية والحروب التجارية “تقوّض الحقوق المشروعة ومصالح جميع البلدان وتضر بنظام التجارة المتعدد الأطراف وتؤثر على النظام الاقتصادي العالمي”.

فرضت الولايات المتحدة رسوم جمركية إضافية بنسبة 145% فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من المنتجات الصينية ورسوم جمركية انتقامية بنسبة 125% فرضتها الصين على وارداتها من السلع الأميركية.

فيما حضّ وزير الخارجية الصيني كلا من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، على التعاون لحماية التجارة الدولية، في حين تنخرط بكين في حرب جمركية شرسة مع واشنطن.

خلافاً لذلك، أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء بأنّ الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 145% والتي فرضها على الصين هي بالفعل “مرتفعة للغاية” وسوف “تنخفض بشكل كبير”.

وقال الرئيس الجمهوري إنّ هذه الرسوم “لن تبقى قرب هذا العدد على أيّ حال” لكنّها بالمقابل “لن تعود إلى الصفر”.

وتوقّع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، أن تتراجع وتيرة التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين، في حين أعلن الرئيس دونالد ترامب أنّ الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها على الصادرات الصينية إلى بلاده ستنخفض بشكل “كبير”.

وخلال اجتماع مغلق في واشنطن نظّمه مصرف “جي بي مورغان تشيس”، أكّد بيسنت أنّ الوضع التجاري الحالي بين واشنطن وبكين غير قابل للاستمرار بالنسبة لكلا الطرفين، بحسب ما أفاد أحد الحاضرين وكالة فرانس برس.