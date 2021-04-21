الأربعاء 9 رمضان 1442 ﻫ - 21 أبريل 2021 |
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الرئيس الصيني سيحضر قمة المناخ التي يستضيفها بايدن

منذ ساعة واحدة
الرئيس الصيني شي جين بينغ

الرئيس الصيني شي جين بينغ

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سيشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قمة المناخ التي يستضيفها الرئيس الأمريكي وتعقد افتراضيا الأسبوع الجاري، حسب ما أعلنته وزارة الخارجية الصينية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الرئيس الصيني سيلقي “خطابا هاما” خلال القمة الافتراضية التي تأتي بعد أيام على اجتماع شنغهاي الذي جمع مسؤولين من البلدين جرى التعهد في ختامه بالتعاون في قضية التغير المناخي الضاغطة.

ودعا جو بايدن 40 من زعماء العالم بينهم الرئيسين الصيني والروسي إلى القمة التي تبدأ في “يوم الأرض” وتعلن عودة واشنطن للخطوط الأمامية لمكافحة التغير المناخي بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من هذه العملية.

ويأتي ذلك عقب تعهد البلدين ،السبت الماضي، “بالتعاون” بشأن قضية تغير المناخ، عقب زيارة المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري إلى شنغهاي، في أول زيارة يقوم بها عضو في إدارة جو بايدن للصين.

وبحسب البيان المشترك، الذي وقّعه كيري ونظيره الصيني شي شينهوا، فإن “الولايات المتحدة والصين تتعهدان بالتعاون مع بعضهما ومع دول أخرى لمعالجة أزمة المناخ”.

ويفصّل البيان سبل التعاون المتعددة بين أكبر اقتصادين في العالم واللذين يمثلان معًا ما يقرب من نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسؤولة عن تغير المناخ.

وتؤكد واشنطن وبكين في البيان “تعزيز إجراءات كل منهما، وتعاونهما في الآليات المتعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس”.

وشدّدت الصين، في وقت سابق، على وجوب أن تتحمّل الولايات المتحدة مزيدا من الأعباء في ملف التغيّر المناخي، لكنّها رحّبت بتنسيق أكبر مع واشنطن بعد زيارة أجراها كيري، وفق الإعلام الرسمي.

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