الرئيس الصيني شي يدعو منظمة شنغهاي للتعاون إلى تحسين آليات الأمن

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ منظمة شنغهاي للتعاون إلى تحسين آليات الاستجابة للتهديدات والتحديات الأمنية، وذلك في اجتماع مع وزراء خارجية ورؤساء وفود موجودين في الصين لحضور اجتماع للمنظمة اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إن على منظمة شنغهاي للتعاون أيضا مواءمة استراتيجيات التنمية مع الدول الأعضاء، ومع مبادرات التعاون مثل مبادرة الحزام والطريق.

وذكرت شينخوا أن شي التقى مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وأخبره أن على البلدين دعم بعضهما البعض وإحراز تقدم جيد في تعزيز منظمة شنغهاي للتعاون باعتبارها منصة استراتيجية.