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الرئيس الصيني يتهم واشنطن بقيادة حملة غربية لتطويق بلاده

منذ ساعة واحدة
الرئيس الصيني شي جين بينغ

الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)

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ندد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، بحملة غربية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتطويق بلاده و”احتوائها وقمعها”.

وقال شي خلال جلسة برلمانية في بكين، إنّ “دولاً غربية، بقيادة الولايات المتّحدة، نفّذت سياسة احتواء وتطويق وقمع ضدّ الصين، الأمر الذي أدّى إلى تحدّيات غير مسبوقة لتنمية بلادنا”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”.

وألقى شي باللوم على الغرب في الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني.

ونقلت الإذاعة الصينية الرسمية عن شي قوله: “نفذ الغرب بقيادة الولايات المتحدة احتواء شاملا لقمع الصين، مما جلب تحديات غير مسبوقة للبلاد”.

وكانت تعليقات شي بمثابة خروج غير عادي لزعيم امتنع بشكل عام عن انتقاد الولايات المتحدة بشكل مباشر في تصريحات عامة، حتى عندما أظهرت قيادته التي استمرت لعقد من الزمان وجهة نظر متشائمة للعلاقة الثنائية.

ويأتي اتهام الولايات المتحدة بقمع تنمية الصين على مدى السنوات الخمس الماضية في الوقت الذي يواجه فيه شي اتهامات من المستثمرين بأن الاقتصاد الصيني قد تضرر بسبب سياساته، بما في ذلك التركيز على الأمن القومي.

وجاءت التعليقات في إطار خطاب ألقاه أمام أعضاء أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين خلال جلسة تشريعية سنوية في بكين، وفقا لما جاء في قراءة باللغة الصينية نشرتها وكالة أنباء شينخوا الرسمية، بحسب ما أوردته وول ستريت جورنال.

ويقول الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تتنافس مع الصين ولكنها لا تريد الصراع، مؤكدا أن بلاده لا تبحث عن “حرب باردة جديدة”.

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