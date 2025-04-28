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الرئيس الصيني يخطط لزيارة شنغهاي هذا الأسبوع وسط تصاعد الحرب التجارية

منذ 22 دقيقة
الرئيس الصيني شي جين بينج

الرئيس الصيني شي جين بينج

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قال مصدران مطلعان إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم زيارة شنغهاي هذا الأسبوع.

وسيتوجه شي للمدينة الواقعة في شرق الصين للمرة الأولى منذ زيارة في نوفمبر تشرين الثاني 2023 حث خلالها شنغهاي على الاستفادة من نقاط قوتها كمركز مالي وأخذ زمام المبادرة في مجال التكنولوجيا.

ولم يرد المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة في الصين على طلب للتعليق بعد.

وتأتي الزيارة في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وتهدد بتقويض النمو العالمي.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشرت يوم الجمعة أن مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية تجري مع الصين، لكن بكين نفت إجراء أي محادثات، وذلك وسط استمرار تضارب المؤشرات حول جهود خفض التصعيد في الحرب التجارية.

    المصدر :
  • رويترز

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