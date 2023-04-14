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الرئيس الصيني يدعو إلى تعميق التعاون العملي مع البرازيل

منذ 5 دقائق
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نقلت وسائل الإعلام الرسمية (الجمعة 14-4-2023) عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله إنه ينبغي للصين والبرازيل تعميق التعاون العملي‭‭ ‬‬واستغلال القدرات للعمل معا في قطاعات تشمل الزراعة والطاقة وتشييد البنية التحتية.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) عن شي قوله إن بكين تعطي لعلاقاتها مع البرازيل أولوية دبلوماسية، وذلك خلال اجتماع مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يزور الصين.

وأشار التلفزيون إلى أن الزعيمين بحثا أيضا أزمة أوكرانيا واتفقا على أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيدة الناجحة للخروج من الأزمة.

ووصل لولا إلى شنغهاي يوم الأربعاء في زيارة رسمية إلى الصين.

وقال الرئيس البرازيلي قبل اجتماعه مع شي “تربطنا علاقة استثنائية مع الصين، علاقة تزداد متانة وقوة كل يوم”.

وأضاف أن البرازيل والصين بحاجة إلى العمل معا لئلا تكون العلاقة مقصورة على المصالح الاقتصادية فحسب.

    المصدر :
  • رويترز

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