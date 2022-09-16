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الرئيس الصيني يرفض لقاء البابا فرنسيس.. اليكم السبب

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2022 12:22 مساءً
الرئيس الصيني وبابا الفاتيكان

الرئيس الصيني وبابا الفاتيكان

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ذكرت تقارير إعلامية أن الصين رفضت لقاء بين الرئيس شي جين بينغ والبابا فرنسيس في كازاخستان، بحجة “عدم كفاية الوقت”.

ونقل موقع “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصيني عن مصدر في الفاتيكان قوله: “جرى إبلاغ بكين بأن البابا فرانسيس مستعد للقاء الرئيس الصيني، أثناء وجودهما معا في العاصمة نور سلطان”.

وأضاف: “الصين رفضت وقالت إنها تقدر مبادرة اللقاء، لكن جدول أعمال شي لا يسمح بذلك”.

ولم يذكر المصدر تفاصيل حول كيف أو متى عرض الفاتيكان على الصين لقاء بين الزعيمين.

وكان البابا فرنسيس وشي في نور سلطان، الأربعاء، حيث يشارك البابا في مؤتمر “زعماء الأديان”، بينما يحضر الرئيس الصيني قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وكشف “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”: “كان اللقاء بين الرجلين سيكون تاريخيا، حتى لو كان قصيرا”.

وفي وقت سابق، قال بابا الفاتيكان إنه “دائما مستعد لزيارة الصين”.

    المصدر :
  • وكالات

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