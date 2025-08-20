الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
الرئيس الصيني يزور التبت لثاني مرة منذ توليه الرئاسة

آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2025 2:10 مساءً
الرئيس الصيني شي جين بينغ . رويترز

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وصل إلى لاسا عاصمة التبت اليوم الأربعاء لإحياء الذكرى الستين لتأسيس بكين منطقة التبت ذاتية الحكم.

وهذه هي ثاني زيارة يقوم بها شي للتبت بعد زيارة سابقة في يوليو تموز 2021.

وأنشأ الحزب الشيوعي الحاكم في الصين منطقة التبت ذاتية الحكم في عام 1965 بعد مرور ست سنوات على فرار الدالاي لاما الرابع عشر إلى المنفى في الهند عقب انتفاضة فاشلة، لتصبح التبت بذلك المنطقة الخامسة والأخيرة التي تتمتع بحكم ذاتي في الصين بعد منغوليا الداخلية وشينجيانغ وقوانغشي ونينغشيا.

وتعد التبت منطقة مهمة استراتيجيا جدا للصين لأن لها حدودا مع الهند وقعت عندها اشتباكات بين قوات من الجانبين على مر السنين.

وتزامن وصول شي إلى التبت مع زيارة نادرة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي هذا الأسبوع إلى الهند تعهد خلالها البلدان بإعادة بناء العلاقات التي تضررت بسبب مناوشة حدودية دامية وقعت في عام 2020.

    المصدر :
  • رويترز

