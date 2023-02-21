الرئيس الصيني يستعد لزيارة موسكو ولقاء بوتين

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يستعد لزيارة موسكو لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في غضون شهور.

وأضاف التقرير أن اجتماع شي مع بوتين سيكون في إطار مسعى لعقد محادثات سلام متعددة الأطراف وسيسمح للصين بتكرار دعواتها لعدم استخدام الأسلحة النووية.

كييف: الصين قدمت خطة للسلام

أعلنت كييف أنها تلقت خطة صينية للسلام. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء إن عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي شارك الجانب الأوكراني النقاط الرئيسية لخطة السلام الصينية.

كما أضاف أن بلاده تعتزم وكييف دراستها واستخلاص النتائج، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

تعزيز الحوار

أتى ذلك، بعد أن دعت بكين بوقت سابق اليوم إلى “تعزيز حوار السلام ” في أوكرانيا، مؤكدة أنها “قلقة للغاية” من النزاع الذي “يتفاقم بل يخرج عن السيطرة”.

وقال وزير الخارجية تشين غانغ خلال مؤتمر في بكين “لقد مرّ عام تقريبًا منذ أن شهدت الأزمة في أوكرانيا تصعيدًا عامًا.. ندعو الدول المعنية إلى التوقّف في أسرع وقت ممكن عن صبّ الزيت على النار، وإلى التوقّف عن إلقاء اللوم على الصين”.