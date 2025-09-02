الرئيس الصيني يضغط على باكستان لتعزيز أمن مواطنيه العاملين بها

ضغطت بكين، اليوم الثلاثاء، على باكستان لتعزيز أمن الرعايا الصينيين الذين يتعرضون لهجمات متكررة من جانب مسلحين في أثناء عملهم في مشاريع بنية تحتية تمولها بكين بمليارات الدولارات.

وتعد باكستان نموذجا لمشاريع مبادرة الحزام والطريق العالمية التي يتبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكن التهديدات الأمنية للصينيين العاملين بها صارت مصدر توتر بين الحليفين المقربين.

وقال شي في اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون “تدعم الصين مكافحة باكستان للإرهاب وتأمل أن تتخذ إسلام اباد إجراءات فعالة لضمان سلامة الأفراد الصينيين والمشاريع والمؤسسات الصينية في باكستان، مما يخلق بيئة آمنة للتعاون الثنائي”، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

واستضاف شي أكثر من 20 من قادة الدول غير الغربية في مدينة تيانجين الساحلية الصينية.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شريف إنه التقى شي لكنه لم يشر إلى مسألة الأمن.

ولم ترد وزارتا الخارجية والداخلية الباكستانيتان ولا الجيش بعد على طلبات للتعليق.

وقامت الصين ببناء محطات لتوليد الكهرباء وطرق وبتطوير ميناء جوادر الباكستاني على المحيط الهندي على مدى السنوات العشر الماضية. لكن الكثير من الاستثمارات الصينية المخطط لها ضمن مشروع الحزام والطريق بقيمة 60 مليار دولار تم تعليقها، ويرجع ذلك لأسباب من بينها المخاوف الأمنية إذ يواصل جهاديون وانفصاليون مهاجمة الصينيين العاملين في باكستان.