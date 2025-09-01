الرئيس الصيني يكشف رؤيته لنظام عالمي جديد في قمة شنغهاي

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون على الاستفادة من “سوقهم الضخمة” اليوم الاثنين، بينما كشف النقاب عن طموحه لنظام أمني واقتصادي عالمي جديد يشكل تحديا للولايات المتحدة.

وقال شي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها أمام أكثر من 20 من قادة العالم في قمة استمرت يومين في مدينة تيانجين الساحلية شمال الصين، إن منظمة شنغهاي للتعاون وضعت نموذجا لنوع جديد من العلاقات الدولية.

وأضاف “يتعين أن ندعو إلى تعددية الأقطاب المتساوية والمنظمة في العالم والعولمة الاقتصادية الشاملة وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وإنصافا”.

وأضاف أن الصين ستقدم ملياري يوان (280 مليون دولار) من المساعدات للدول الأعضاء هذا العام و10 مليارات يوان أخرى من القروض لكونسورتيوم بنوك تابع لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وقال شي “يجب أن نستفيد من السوق الضخمة… لتحسين مستوى تيسير التجارة والاستثمار”، وحث التكتل على تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

حضر حفل الافتتاح كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وزعماء آخرون من آسيا الوسطى والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا في استعراض كبير للتضامن بين دول الجنوب.

ودعا شي أيضا شركاء المنظمة إلى “معارضة عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين التكتلات” ودعم أنظمة التجارة متعددة الأطراف، في إشارة واضحة إلى حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أثرت بشكل غير متناسب على الاقتصادات النامية مثل الهند.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأحد إن الصين تلعب دورا “أساسيا” في دعم التعددية العالمية.

ويقول محللون إن الصين ستستخدم القمة الأكبر على الإطلاق هذا العام لإظهار رؤية بديلة للحوكمة العالمية للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في وقت يشهد عدم انتظام في صنع السياسات وانسحاب واشنطن من منظمات متعددة الأطراف والتقلبات الجيوسياسية.

(الدولار = 7.1529 يوان)