الثلاثاء 15 رمضان 1442 ﻫ - 27 أبريل 2021 |
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الرئيس العراقي يتلقى اللقاح المضاد لكورونا

منذ 6 ساعات
الرئيس العراقي خلال تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا

الرئيس العراقي خلال تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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أعلن مكتب الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، تلقي رئيس الجمهورية اللقاح المضاد لفيروس كورونا مساء أمس الاثنين.

ونقل المكتب في بيان صحفي عن صالح، دعوته إلى ضرورة مواصلة الجهود الطبية للوقاية من الوباء.

وثمن الرئيس العراقي دور وتضحيات الكوادر الصحية التي بذلتها على مدى الأشهر الماضية في تحجيم آثار الوباء وحماية المواطنين، وفقا للبيان.

وأشار صالح إلى أهمية السعي لتذليل المصاعب التي يواجهونها وتوفير احتياجاتهم، كما أكد قدرة العراقيين على تجاوز هذه المحنة، وتكليل جهود الكوادر الصحية بالنجاح من خلال الالتزام بإجراءات الحماية الشخصية من الوباء وحماية المجتمع.

وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، لتتجاوز المليون إصابة، منذ ظهور المرض في البلاد.

ويتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، يليه الأردن في المركز الثاني، بينما يحتل لبنان المرتبة الثالثة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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