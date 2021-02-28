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الرئيس العراقي: يجب حماية حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن

28 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 9:03 مساءً
الرئيس برهم صالح

الرئيس برهم صالح

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، على ضرورة حماية حق التظاهر السلمي وحفظ الأمن العام.

كلام صالح أتى خلال لقائه رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، حيث تم التأكيد على أهمية حفظ أمن وسلامة المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية لحماية السلم والأمن المجتمعيين.

كما جرى بحث الانتخابات المقبلة وأهميتها، والتحضيرات الجارية لتنظيمها، حيث تم التشديد على ضرورة تحقق معايير النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، وإعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وضمان المشاركة الواسعة فيها.

أتى ذلك بعد أيام من التظاهر والاشتباكات التي عمت مدينة الناصرية احتجاجا على المحافظ ناظم الوائلي والأوضاع الاقتصادية المتردية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 5 قتلى، بحسب ما أفادت مصادر طبية سابقا وعشرات الجرحى. ودفع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى إقالة الوائلي وتعيين الأسدي مكانه بالوكالة.

 

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