الأحد 10 شعبان 1443 ﻫ - 13 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس العراقي يستنكر الهجمات الصاروخية.. ومحافظ اربيل: لا مراكز اسرائيلية في البلاد

منذ 4 دقائق
الرئيس العراقي برهم صالح

الرئيس العراقي برهم صالح

A A A
طباعة المقال

تتوالى ردود الفعل العراقية الشاجبة للهجمات الصاروخية التي استهدفت مدينة اربيل في اقليم كردستان، والتي أعلنت ايران مسؤوليتها عنها، زاعمةً أنها استهدفت قواعد اسرائيلية سرية.

مزاعم ايران، نفاها محافظ أربيل الذي أكد الا وجود لأي مراكز إسرائيلية بمواقع الاستهداف الصاروخي كما لا توجد أي مؤسسات أو قواعد سرّية تابعة لأي دولة في الإقليم.

في السياق، استنكر الرئيس العراقي برهم صالح، الهجمات الصاروخية ووصفها بأنها جريمة إرهابية مُدانة ومحاولة لعرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة.

وأضاف صالح: “يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلاد في الفوضى، وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين”.

من جانبه، اعتبر رئيس كردستان العراق أن الهجوم على أربيل انتهاك صارخ سيعقّد الوضع بالبلاد .

وكان مراسل التلفزيون الإيراني في العراق، قد زعم أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت “قواعد إسرائيلية سرية”.

ودوت عدة انفجارات متتالية قرب محيط مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وذكر شهود عيان لـ”العين الإخبارية”، أن “انفجارات وقعت في ساعة مبكرة من ليل الأحد، سمع دويها قرب محيط المطار بمحافظة أربيل”.

    المزيد من أخبار العالم

    صواريخ ايرانية
    إيران تتبنّى هجمات اربيل.. “استهدفنا قواعد اسرائيلية سرية”
    آلية عسكرية روسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    استهداف قاعدة جوية أوكرانية قرب الحدود مع بولندا
    مواطنون أوكران في مدينة أوديسا
    دعوات أميركية لتصنيف أوكرانيا حليفًا من خارج الناتو

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    التوراجا يدفنون موتاهم في مغارات
    صور مرعبة.. شاهد كيف تخرج قبائل التوراجا جثث موتاها وتحتفل معها كل عام!!
    المحروقات
    اطمئنوا.. أسعار المحروقات إلى انخفاض
    الشيخة هنية بدوي
    عقيقي يدّعي على الشيخة هنية بدوي