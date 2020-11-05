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الرئيس العراقي يصادق على قانون الانتخابات الجديد

منذ دقيقتين
الرئيس العراقي

الرئيس العراقي

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صادق الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس، على قانون الانتخابات الجديد تمهيدا للانتخابات المبكرة منتصف العام المقبل.

وقال صالح: “التزاما بواجبي الدستوري صادقت على قانون الانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة”.

وأضاف: “إقرار هذا القانون يأتي بعد سجال طويل وقد كان إصلاح القانون الانتخابي مطلبا وطنيا لتأمين حق العراقيين في اختيار ممثلين عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم”.

وتابع: “أقر بالتحفظات المسجلة على القانون المصوت عليه في مجلس النواب ولا يمثل هذا القانون كل ما نطمح إليه لكنه يمثل تطورا نحو الأفضل ولبنة أساسية نحو الإصلاح”.

وقال: “نحن أمام مرحلة حساسة من تاريخ العراق الحديث، وعلينا تحمل المسؤولية الوطنية في تمكين جيل سياسي جديد يأخذ على عاتقه إكمال مشروع الإصلاح المنشود”، بحسب RT.

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