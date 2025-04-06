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الرئيس الفرنسي ماكرون يصل إلى مصر

منذ 19 ساعة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر مساء، اليوم الأحد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لبحث العلاقات الثنائية وتوقيع عدد من الاتفاقيات فضلا عن مناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يتوجه ماكرون يوم الثلاثاء إلى مدينة العريش المصرية الواقعة على بعد 50 كيلومترا من قطاع غزة حيث يجتمع مع فرق تابعة لمنظمات غير حكومية فرنسية ودولية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري.

ويلتقى ماكرون غدا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وسبل العودة إلى وقف إطلاق النار واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويرافق ماكرون وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والصحة والنقل والبحث العلمي، وبحسب الإليزيه، فإن المحادثات ستتناول الأوضاع في ليبيا والسودان ولبنان وسوريا.

    المصدر :
  • رويترز

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