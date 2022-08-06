الرئيس الفلبيني: التوتر بشأن تايوان يؤكد أهمية العلاقات الفلبينية الأمريكية

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس اليوم الواقع في 6 آب 2022 إن الوضع الجيوسياسي المتقلب وتداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان تؤكد أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والفلبين.

وقال ماركوس خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القصر الرئاسي في مانيلا إن زيارته جاءت في الوقت المناسب ولكنه يعتقد أن رحلة بيلوسي “لا تزيد من حدة” الوضع المتقلب بالفعل.

ويعد بلينكن أكبر مسؤول أمريكي يزور الفلبين منذ تنصيب ماركوس نجل الرجل القوي الراحل الذي ساعدته واشنطن على الفرار إلى المنفى في هاواي بعد انتفاضة عام 1986.

وأكد بلينكن لماركوس أن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية الدفاع المشترك القائمة منذ عشرات السنين.

وقال بلينكن لماركوس إن “التحالف قوي وأعتقد أنه يمكن أن ينمو بشكل أقوى”.

وأضاف “نحن ملتزمون بمعاهدة الدفاع المشترك وملتزمون بالعمل مع الفلبين بشأن التحديات المشتركة”.

وجاءت زيارة بلينكن للفلبين وسط تصاعد التوترات واللهجة العنيف واستعراض القوة العسكرية الصينية حول تايوان نتيجة زيارة بيلوسي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها.