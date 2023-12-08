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الرئيس الفلسطيني: عقد مؤتمر دولي للسلام ضروري لإنهاء الحرب في غزة

منذ دقيقتين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (الجمعة 8-12-2023) أن عقد مؤتمر دولي للسلام ضروري لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى حل سياسي دائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وفي مقابلة مع رويترز بمكتبه في رام الله، قال عباس (87 عاما) “أنا مع المفاوضات وأن يكون هناك مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية والذي يجب أن يقود إلى حل بحماية دولية يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأضاف أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بشكل عام وصل إلى مرحلة خطيرة تتطلب عقد مؤتمر دولي وضمانات من القوى العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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