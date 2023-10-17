الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
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الرئيس الفلسطيني: لن نسمح لحكومة الاحتلال بالإفلات من المحاسبة والعقاب

منذ ساعة واحدة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

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وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس استهداف مستشفى الأهلي بأنه “جريمة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر بدون حساب”، مضيفا أن “أي كلام غير وقف هذه الحرب لن نقبل به من أحد”.

وأضاف عباس “أنها جريمة لا تغتفر وبذلك تكون حكومة الاحتلال قد تخطت كل الخطوط الحمراء ولن نسمح لها بالإفلات من المحاسبة والعقاب”.

وأكد عباس أن العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني يجب أن يتوقف، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن السلطة الفلسطينية لن تسمح بنكبة جديدة في القرن الواحد والعشرين، ولن تقبل بأن يهجّر الشعب الفلسطيني مرة أخرى.

وأكد أنه سيقوم بكل ما يلزم لوقف حمام الدم في غزة وفي الضفة الغربية، قائلا: “إن أي كلام غير وقف هذه الحرب لن نقبل به من أحد اطلاقا، وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته وأن يبادر إلى إصدار قرار بإدانة هذه الجريمة ووقف العدوان فوراً.”

وكان قد أعلن عباس الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام على ضحايا مستشفى المعمداني.

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