الرئيس الفلسطيني: نطالب بالانسحاب الإسرائيلي من غزة والإفراج عن الرهائن

منذ 49 دقيقة
محمود عباس في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - رويترز

محمود عباس في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - رويترز

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، مؤكدا أنه” لن يكون هناك دور لحركة حماس في غزة بعد الحرب”.

وأوضح عباس في كلمة له عبر الفيديو كونفرانس، وجهت إلى مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، برئاسة السعودية وفرنسا، أن السلطة مستعدة للعمل مع جميع الشركاء لتنفيذ خطة السلام بإعلان نيويورك.

وطالب الرئيس الفلسطيني بدعم عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وتابع: “اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود وما زلنا نعترف بها”، مضيفا: “الحرب على شعبنا يجب أن تتوقف فورا”.

وأردف: “نلتزم بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد حرب غزة وخلال عام، وصياغة دستور مؤقت”.

ودعا “حركة حماس وجميع الفصائل إلى تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية”، مشددا على أنه: “لن يكون لحماس دور في حكم غزة”.

وأضاف الرئيس الفلسطيني: “نطالب بالانسحاب الإسرائيلي من غزة والإفراج عن الرهائن”.

    المصدر :
  • وكالات

