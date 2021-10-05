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الرئيس الفلسطيني يطالب بمؤتمر سلام دولي

5 - أكتوبر - 2021
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعقد مؤتمر دولي للسلام، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

جاءت تصريحات عباس على هامش استقباله في رام الله، مساء الاثنين، للمبعوث الأميركي هادي عمرو، شدد خلاله على أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات الفلسطينية الأميركية، مشيرا إلى ضرورة تطبيق النقاط التي تحدث فيها مع الرئيس جو بايدن خلال المكالمة الأخيرة بينهما في مايو الماضي.

وخلال اللقاء، جدد عباس التأكيد للمبعوث الأميركي على ما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما اشتمل عليه من مبادرات تهدف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعدم إمكانية استمرار الأوضاع الحالية بوضع حد لهذا الصراع.

وأبدى عباس الاستعداد الفوري للذهاب إلى عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى عقد مؤتمر للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية.

وقال عباس إن “الوضع الحالي لا يمكن القبول به أو استمراره”، مطالبا بالضغط “لوقف الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف النشاطات الاستيطانية وعمليات ضم الأراضي ووقف التصعيد الإسرائيلي” وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان البيت الأبيض قد ذكر في بيان أن مكالمة الرئيس الأميركي وعباس تضمنت تشديد بايدن على “ضرورة توقف حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل” وأن الزعيمين “عبرا عن قلقهما المشترك من أن المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال، فقدوا حياتهم بشكل مأساوي وسط أعمال العنف المستمرة”.

كما أكد بايدن “التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة الأمريكية الفلسطينية” وسلط الضوء على قرار إدارته في الآونة الأخيرة إعادة المساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

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