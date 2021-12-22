الرئيس الفلسطيني يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في رام الله

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وبحث معه آخر التطورات السياسية.

كما بحث عباس وسوليفان العلاقات الفلسطينية الأمريكية حيث تركز البحث على سبل إعادة العلاقات بين الجانبان على عدة أصعده أهمها إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس وافتتاح مكتب التمثيل الفلسطيني بواشنطن والدعم الأمريكي للسلطة الفلسطينية إلى جانب سبل إحياء عملية السلام.

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو ووزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ووزير الاعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة فيما حضره عن الجانب الأمريكي إلى جانب سوليفان عدد من المسؤولين والمستشارين الأمريكيين.