الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا بسبب كورونا

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مددت السلطة الفلسطينية الطوارئ لمدة 30 يوما لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية مدة 30 يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء، وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وصدر القرار الجديد بعد انقضاء فترة إعلان حالة الطوارئ لمدة شهرين في الأراضي الفلسطينية.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت الاثنين تسجيل 8 إصابات جديدة بالفيروس في محافظة الخليل.

وأشارت الكيلة إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورنا بين الفلسطينيين ارتفع إلى 532 إصابة.

وسُجلت أربع حالات وفاة بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار الوباء في مارس/آذار منها حالتان في القدس.

واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا شملت إعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدراسة وكذلك الحد من الحركة بين المحافظات الفلسطينية.