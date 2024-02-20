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الرئيس الفنزويلي يؤيّد تصريحات "دا سيلفا" حول "الإبادة الجماعية" في غزة

منذ 13 دقيقة
الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"

الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"

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عبر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، عن تأييده لتصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي وصف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها إبادة جماعية.

وقال مادورو: “هتلر وحش تم إنشاؤه من قبل النخب الغربية، كما قال الرئيس لولا دا سيلفا، فإن الحكومة الإسرائيلية تفعل الشيء نفسه للفلسطينيين الذي فعله هتلر باليهود”.

كما أكد ضرورة “تحقيق العدالة” في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، امتنع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عن الاعتذار للسفير الإسرائيلي دانيال زونشاين عن تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي قارن ممارسات إسرائيل في غزة بمحرقة اليهود.

واستدعى وزير الخارجية البرازيلي السفير الإسرائيلي للاجتماع بعد إعلان لولا دا سيلفا، شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل، حسبما ذكرت قناة “سي إن إن برازيل”.

وذكرت القناة: “في الاجتماع، أعرب فييرا عن عدم رضاه عن الطريقة التي عومل بها السفير البرازيلي في تل أبيب، وفقا للتقارير، لم يعتذر فييرا عن تصريحات دا سيلفا، بل عزز موقف البرازيل”.

وقالت قناة “آي 24” التلفزيونية الإسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس “وبخ” السفير البرازيلي فريدريكو ماير فيما يتعلق بتصريحات لولا دا سيلفا حول الصراع في قطاع غزة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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