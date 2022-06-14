الرئيس الفنزويلي يصل قطر في زيارة غير معلنة

وصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى قطر، الثلاثاء، في زيارة غير معلنة للدولة الخليجية الغنية بالنفط، والتي ساعدت في الماضي اقتصاد بلاده.

ونشر مادورو مقطع فيديو من التلفزيون الرسمي الفنزويلي يظهر وصوله وعلق عليه قائلا “وصلنا قطر لمواصلة أجندتنا للعمل الدولي”.

وأوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية لقطات لمادورو أثناء استقباله في مطار الدوحة الدولي من قبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الرئيس الفنزويلي الذي يقوم بجولة إلى الشرق الأوسط تمثل خطوة نادرة على الساحة الدولية، سيبقى في قطر ليومين.

وكان مادورو في إيران في نهاية الأسبوع ووقع اتفاقية تعاون مدتها 20 عاما مع الجمهورية الإسلامية. وكما زار الكويت، الاثنين، وزار في وقت سابق الجزائر وتركيا.

وإلى جانب روسيا والصين وكوبا وتركيا، تعد إيران من الحلفاء الرئيسيين لفنزويلا. وهي تخضع شأنها في ذلك شأن فنزويلا لعقوبات أميركية قاسية.

وتعد قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة. لكن في العام 2014 قال مادورو إن البنوك القطرية ساعدت من خلال منحها قروضا كبيرة عندما شهدت بلاده التي تعتمد على النفط في إيراداتها، حالة انهيار اقتصادي.