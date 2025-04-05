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الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يبدأ ترتيبات انتقاله من القصر الرئاسي

منذ 7 ساعات
محاكمة عزل رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول - رويترز

محاكمة عزل رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول - رويترز

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يتجهز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول والسيدة الأولى كيم كيون هي للانتقال من مقر إقامتهما الرسمي في منطقة هانام في سيول، وذلك بعد يوم واحد من عزله من منصبه بحكم من المحكمة الدستورية.

وحتى اليوم السبت، لم يتم الكشف عن موعدٍ مُحددٍ لمغادرتهما. ومن المتوقع أن تستغرق الاستعدادات للانتقال والترتيبات الأمنية في مسكنهما الخاص بمنطقة سيوتشو في سيول عدة أيام، حسب شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وكان الزوجان قد بقيا في منزلهما في سيوتشو خلال الأشهر الستة الأولى من رئاسته في عام 2022 أثناء تجديد المقر الرئاسي الرسمي في هانام.

ويتكهن البعض أيضًا باحتمالية عدم عودة يون وزوجته إلى منزلهما في سيوتشو والانتقال إلى مكان آخر.

وقالت هيئة الأمن الرئاسي إنها ستوفر الأمن للرئيس المعزول، حسب القوانين والأنظمة ذات الصلة.

وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أصدرت أمس الجمعة حكما بعزل يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

ودخل الحكم حيز التنفيذ على الفور، مما يتطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خليفة له في غضون 60 يوما، والتي يتوقع الكثيرون أن تجرى في 3 يونيو (حزيران) المقبل.

    المصدر :
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