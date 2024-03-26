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الرئيس الكولومبي في تدوينة: القصة ذاتها بين هيروشيما الأمس وغزة اليوم

منذ ساعتين
آخر تحديث: 26 - مارس - 2024 7:53 صباحًا
الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

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شبّه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قطاع غزة بمدينة هيروشيما التي ألقت عليها الولايات المتحدة قنبلة ذرية إبان الحرب العالمية الثانية في تدوينة له عبرمنصة “إكس”.

وعطفا على خبر يفيد بموت فلسطينيين جوعا في غزة، علق بيترو بمنشور على حسابه بمنصة “إكس” بالقول :” عندما ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما، مات أكثر من 77 ألف شخص. اليوم، في بلد أصغر بكثير من اليابان، في فلسطين، في مدينة أصغر حتى من هيروشيما: مات أكثر من 32 ألف شخص في قصف غزة. القصة ذاتها”.

ولفت بيترو إلى الدمار الذي لحق بغزة، متهما الدول الكبرى باستخدام القوة العسكرية المفرطة وغير الواعية من أجل فرض إرادتها على الإنسانية جمعاء.

وفي منشور سابق، دعا الرئيس الكولومبي كافة الدول إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بيترو “وأخيرا، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع وقف إطلاق النار في غزة”.

وأضاف: “إذا انتهكت إسرائيل قرار وقف إطلاق النار هذا، فإنني أدعو دول العالم إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدولة”.

    المصدر :
  • القدس العربي

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