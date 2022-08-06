الرئيس الكولومبي يعين وزيرين للطاقة والداخلية

عين الرئيس الكولومبي المنتخب غوستافو بيترو وزيرين، السبت، قبل يوم من توليه الحكم وذلك في مسعى لإجراء تغيير سياسي واقتصادي كبير.

وقال الرئيس المنتخب على تويتر إنه عين إيرينه فيليس وزيرة للمناجم والطاقة وألفونسو برادا وزيرا للداخلية.

وقال بيترو الذي يعارض العقود النفطية الجديدة ويدعم التحرك نحو الطاقة المتجددة إن فيليس لديها خبرة كبيرة في القطاع البيئي وستتولى “المهمة الصعبة” المتمثلة في قيادة التحول نحو اقتصاد لا يقوم على استخراج المعادن.

وستكون مهمة برادا العمل مع السلطة التشريعية ورسم سياسات خاصة بحقوق الإنسان.

وكان قد أشرف في عام 2014 على الحملة الانتخابية للرئيس السابق خوان مانويل سانتوس وكان مسؤولا كبيرا في إدارته وداعما للقضايا التشريعية المتصلة بمفاوضات السلام مع مقاتلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية.

وغوستافو بيترو، يعتبر أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا بعد أن حصد 50.45 في المائة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقاً لنتائج رسمية تشمل 99.95 في المائة من الأصوات.

وشغل غوستافو بيترو، منصب عمدة مدينة بوغوتا بين عامي 2012 و2015. وكان قد تخرّج في جامعة كولومبيا إكسترنادو، وتخصّص بالإدارة العامة والبيئة والتنمية السكانية. يحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد ودكتوراه في الاتجاهات الجديدة في إدارة الأعمال.