الرئيس المصريّ يحثّ روسيا على إحياء "اتّفاق الحبوب"

حثّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي روسيا اليوم الجمعة، على إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي انسحبت منه موسكو الأسبوع الماضي.

وقال السيسي أمام قمة روسية أفريقية في سان بطرسبرغ، إنه من الضروري التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء العمل بمبادرة الحبوب التي انسحبت منها روسيا، عازية قرارها إلى عدم وفاء أوكرانيا والغرب بالتزاماتهما.

يشار إلى أنّ مصر أحد الدول المستوردة الرئيسية للحبوب من البحر الأسود.

وسمح الاتفاق لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها البحرية على الرغم من الحرب الدائرة.

وأضاف السيسي في كلمته، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عادلة لأسعار الغذاء والأسمدة للدول الأفريقية.

فيما أكد من جانب آخر، أننا “ندعم سيادة الدول وحل الصراعات وفقًا للقوانين الدولية”.