الأثنين 6 رجب 1443 ﻫ - 7 فبراير 2022 |
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الرئيس المصري يستعد لزيارة روسيا لحضور حدث ضخم

منذ ساعة واحدة
عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

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أفاد سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعتزم المشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وبحسب السفير الذي أجرى مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية، فإنه من المتوقع أن يكون عام 2022 حافلا بالأحداث على صعيد العلاقات الروسية المصرية.

وقال بوريسنكو إن مصر ستكون الضيف الرئيسي في الدورة الخامسة والعشرين لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. وقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالفعل عزمه زيارة روسيا للمشاركة في هذا الحدث.

وأوضح السفير الروسي أن مشاورات وزيري الخارجية والدفاع لروسيا ومصر بصيغة “2 + 2” ستعقد في القاهرة.

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