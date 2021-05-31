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الرئيس المصري يطالب بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني

31 - مايو - 2021
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، وذلك تزامنا مع زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى غزة.

وتوجه رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة، لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية، مصطحبا معه وزراء من السلطة الفلسطينية، وكان اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، قد بدأ أمس زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، بحث خلالها عدة ملفات، في مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار مع قطاع غزة.

كما أوفد الرئيس المصري وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى الأراضى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

ووجه الرئيس المصري الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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