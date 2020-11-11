الرئيس المكسيكي يرفض تهنئة بايدن بفوزه: “هذا ليس من شأننا”

تمسّك الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بموقفه بعدم تهنئة جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية، وقال، اليوم، إنّ الوقت ما زال مبكراً للغاية لاتخاذ مثل هذه الخطوة وإنّ بلاده “ليست مستعمرة”.

وأضاف لوبيز أوبرادور، الذي أصبح ضمن عدد قليل من زعماء الدول الكبرى الذين اتخذوا هذا الموقف، أنّه لا ينحاز لأحد في الانتخابات الأميركية وسوف ينتظر لحين النظر في الطعون القانونية التي قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن الانتخابات.

وكان الرئيس المكسيكي قد اتهم منافسيه بالتزوير في سباقي الانتخابات الرئاسية التي هزم فيهما عامي 2006 و 2012.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحافي: “لا يمكننا إصدار أي شكل من أشكال الاعتراف بحكومة لم تتشكل بعد بصورة قانونية وشرعية… هذا ليس من شأننا. هذا تدخل”.