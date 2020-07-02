الرئيس بوتين للروس: شكر كبير لدعمكم وثقتكم

نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كسب ثقة الروس بعد أن صوت 77,92% من هم على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي جرى على مدى أسبوع.

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الروس على “دعمهم وثقتهم”، غداة استفتاء وافقت فيه غالبية الناخبين على تعديل دستوري يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2036.

وقال بوتين في كلمة تلفزيونية: “أريد أن أشكر المواطنين الروس. شكر كبير لدعمكم وثقتكم”، مؤكداً أن التعديل سيمنح البلاد “استقراراً داخلياً ووقتاً لتصبح أقوى ولتمتين مؤسساتها”.

وكان الكرملين اعتبر إقرار التعديلات الدستورية “انتصارا”.

ولم يذكر بوتين في كلمته التعديل الذي يسمح له بالترشح للرئاسة لولايتين إضافيتين بعد نهاية ولايته الحالية في 2024، ما يفسح له المجال للبقاء في سدة الرئاسة حتى العام 2036، سنة بلوغه سن الـ84 عاماً.

وتشمل الإصلاحات إدراج القيم المجتمعية المحافظة والوطنية العزيزة على الزعيم الروسي ضمن الدستور، وبينها الإيمان بالله، وعدم تشريع زواج المثليّين، وتحسين الرواتب التقاعدية والحد الأدنى للأجور.

كما تنص الإصلاحات على أولوية الدستور على القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: “جاء الاستفتاء انتصاراً للثقة بالرئيس بوتين”، مشيدا “بالمستوى المرتفع للغاية للمشاركة والدعم”.

ولم تشكل النتيجة مفاجأة. وكان البرلمان أقر الإصلاحات في بداية السنة، وباتت النسخ الجديدة للدستور تباع في المكتبات منذ فترة.

وهنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حليفه فلاديمير بوتين.

وأعلنت رئيسة اللجنة الانتخابيّة الروسية إيلا بامفيلوفا أنه لم تسجّل “أي مخالفة كبرى طوال فترة التصويت”، وأن “لا شكوك حول عملية التصويت” التي وصفتها بأنها “شرعية”.

وكان الاستفتاء مقررا أساسا في 22 أبريل/نيسان ، لكن أرجئ بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وبهدف تجنب الازدحام الشديد في مراكز الاقتراع دون إضعاف نسبة الإقبال، تقرّر تنظيم الاقتراع على مدى أسبوع من 25 يونيو/حزيران إلى أول يوليو/تموز.