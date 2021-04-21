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"الرباعية الدولية" تجدد دعوتها لانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

21 - أبريل - 2021
علم ليبيا

علم ليبيا

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جددت “اللجنة الرباعية بشأن ليبيا” ، دعوتها لانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

ودعا بيان صادر عن اللجنة التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو إلى “الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة أراضي ليبيا (…)بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها”.

وحظر السلاح مفروض على ليبيا منذ عام 2011 عندما أطاحت انتفاضة بمعمر القذافي، لكن يتم انتهاكه بشكل كبير منذ ذلك الحين.

ودانت اللجنة الرباعية خلال اجتماعها “الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة وشددت على أن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا غير مقبولة”.

كما شددت اللجنة أيضا على “الحاجة الملحة للوصول الى حل شامل ودائم للتهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة والميليشيات، وطالبوا بالتنفيذ المتواصل لإجراءات لتحديد وتفكيك هذه الجماعات بشكل كامل”.

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