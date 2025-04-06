الرسوم الجمركية الأمريكية والصينية تهز الأسواق الخليجية

شهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج تراجعات حادة اليوم الأحد مع تنامي المخاوف من حرب تجارية وانزلاق الاقتصاد العالمي إلى ركود بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من الصين.

وقال وزارة المالية الصينية يوم الجمعة إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية على كل السلع الأمريكية اعتبارا من العاشر من أبريل نيسان كإجراء مضاد على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب.

وهوى المؤشر السعودي 6.8 بالمئة في أكبر تراجع في يوم واحد منذ مايو أيار 2020 بضغط من هبوط سهم مصرف الراجحي 5.9 بالمئة والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 6.8 بالمئة.

كما تراجع سهم أرامكو 5.3 بالمئة في أكبر هبوط في يوم منذ بدايات جائحة كوفيد-19.

وهوت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، سبعة بالمئة يوم الجمعة إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات في وقت احتدمت فيه الحرب التجارية بقرار الصين فرض رسوم على السلع الأمريكية وبضغط أيضا من تسريع أوبك+ وتيرة زيادة إنتاج النفط على غير المتوقع.

وأحدث إعلان ترامب يوم الأربعاء صدمة في أسواق الأسهم في العالم وأدى إلى فقدان الشركات المدرجة على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 خمسة تريليونات دولار من قيمتها بحلول الإغلاق يوم الجمعة في تراجع قياسي على مدى يومين.

وقالت الصين أمس السبت إن “السوق قالت كلمتها” في رفض رسوم ترامب الجمركية ودعت واشنطن إلى إجراء “مشاورات على أساس المساواة”.

وفي قطر، هبط المؤشر في أول يوم للتدوال بعد عطلة عيد الفطر 4.2 بالمئة إذ هوى سهم صناعات قطر 8.2 بالمئة وبنك قطر الوطني أربعة بالمئة.

وأغلقت السوق الكويتية أيضا على هبوط حاد 5.7 بالمئة. كما نزلت بورصة البحرين واحدا بالمئة والبورصة في سلطنة عمان 2.6 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر المصري القيادي 3.3 بالمئة بضغط من تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى 4.5 بالمئة.