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الركود في منطقة اليورو ربما أقل من المتوقع

منذ 37 ثانية
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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أظهر مسح أن حجم النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش بوتيرة أقل مما كان متوقعا في نهاية العام الماضي مع تراجع ضغوط الأسعار مما يشير إلى أن الركود في المنطقة ربما أقل مما هو متوقع.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في منطقة اليورو الذي يقيس الأداء الاقتصادي إلى 49.3 في ديسمبر كانون الأول مرتفعا من 47.8 في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يزيد على التوقعات المبدئية البالغة 48.8.

وعلى الرغم من أن المؤشر لم يتخط حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو تموز، فقد سجل أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر في ديسمبر كانون الأول.

وجُمعت البيانات النهائية في وقت مبكر عن المعتاد الشهر الماضي بسبب عطلة رأس السنة.

وقال جو هايس، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال “لا توفر نتائج المسح أدلة قوية على أن اقتصاد منطقة اليورو قد يعود إلى النمو المنشود والمستقر في أي وقت قريب”.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر كانون الأول أن ينكمش اقتصاد المنطقة 0.3 بالمئة في الربع الأخير و0.4 بالمئة في الربع الأول من 2023.

    المصدر :
  • رويترز

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