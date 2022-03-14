الرهان على أوكرانيا.. ماسك يتحدى بوتين في نزال “رجل لرجل”

يبدو أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تأخذ أبعاداً أخرى، حيث أعلن إيلون ماسك، الملياردير الأميركي الذي يعد أغنى رجل في العالم، تحديه للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قتال رجل لرجل، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة تويتر.

ويبدو أن مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية ومالك معظم أسهمها، يريد أن يعرب عن تضامنه مع أوكرانيا التي غزتها القوات الروسية في 24 فبراير، مما أدى إلى نزوح نحو مليوني شخص ومقتل وجرح آلاف المدنيين وتدمير للبنية التحتية في البلاد.

وقال ماسك في تغريدته التى نشرها، الاثنين: “أنا هنا لأتحدى فلاديمير بوتين في قتال رجل لرجل”، وكتب اسم الرئيس الروسي باللغة الروسية فيما كانت بقية التغريدة بالإنكليزية.

وتابع الملياردير الأميركي في نفس التغريدة: “الرهان على أوكرانيا”، التي ذكرها باللغة الأوكرانية، في إشارة إلى أن فوزه يعني انسحاب الجيش الغازي.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

وفي تغريدة أخرى كتبها بالروسية، وجه سؤالا لحساب الرئاسة الروسية، قائلا: “هل توافق على منازلتي؟”.

Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

تجدر الإشارة إلى أن ماسك استجاب لدعوة أوكرانيا، ووفر للبلاد خدمة الإنترنت فائق السرعة “ستارلينك” مجانا، مساهمة منه في تسهيل التواصل حال انقطاع شبكات الإنترنت والكهرباء.