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الروبل الروسي يهبط بفعل تراجع الصادرات والنقد الأجنبي

منذ دقيقتين
الروبل الروسي

الروبل الروسي

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انخفض الروبل الروسي اليوم الأربعاء متأثرا بتراجع الصادرات وزيادة الواردات بينما فشل في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص معروض النقد الأجنبي لدى الشركات المصدرة. وقال البنك المركزي الروسي أمس الثلاثاء إن فائض ميزان المعاملات الجارية تقلص بنحو 73 بالمئة إلى 18.6 مليار دولار في الفترة ما بين يناير كانون الثاني ومارس آذار على أساس سنوي، وذلك مع ضعف قدرة المالية العامة للبلاد على التصدي للانخفاض الحاد في عائدات الطاقة.

وبحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، نزل الروبل 0.1 بالمئة أمام الدولار مسجلا 82.06 وخسر 0.1 بالمئة أمام اليورو ليبلغ 89.70. واستقر أمام اليوان عند 11.91.

وأبلغت رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا المشرعين اليوم الأربعاء أن ضعف الروبل يرجع إلى انخفاض الصادرات وتعافي الواردات وهبوط أسعار النفط.

وأضافت أن الروبل سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط، التي قفزت في أبريل نيسان بعد أن خفض تحالف أوبك+ مستويات الإنتاج المستهدفة.

    المصدر :
  • رويترز

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