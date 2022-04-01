“الروس يعيدون تجميع قواتهم”.. “مايسترو” أوكرانيا يكشف التفاصيل

أعلن قائد اللواء 92 في القوات الأوكرانية الخميس إن الوضع “مستقر” في خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا، لكن الجيش الروسي “يعيد تجميع قواته للهجوم” في شرق البلاد وجنوبها.

وصرّح الجنرال بافلو “مايسترو” لوكالة فرانس برس “اعتقدوا أنهم سيدخلون إلى أوكرانيا كما فعلوا في شبه جزيرة القرم، لكن ذلك لم ينجح، ولهذا السبب تراجع العدو وهو بصدد إعادة تجميع صفوفه”.

وأضاف أن الجيش الروسي “يعيد تجميع صفوفه للهجوم ووضع أكبر عدد من القوات في المنطقة باتجاه سلوبوزانشتشينا”، الجزء الشمالي الشرقي من البلاد الممتد من خاركيف إلى لوغانسك، وفي ماريوبول.

وأكد الضابط الكبير (47 عاما) أنه “لا يجب أبد التقليل من شأن العدو”.

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد وصف بافلو في 3 آذار بأنه “بطل” لقيادته عمليات الدفاع عن خاركيف في الأيام الأولى الحرب.

وبعد طرده من ضواحي مدينة خاركيف، لا يزال الجيش الروسي متمركزا على الأطراف الشمالية والشمالية الشرقية للمدينة حيث يقصف بشكل يومي المناطق السكنية الواقعة في مرمى نيرانه.

وتابع الجنرال “مايسترو”، وهو لقب يحمله منذ حرب 2014/2015 في منطقة دونباس شرق البلاد، أن “الوضع في خاركيف مستقر… نحن ندافع عن أنفسنا في كل الاتجاهات ونحاول دحر العدو”.

وتعليقا على استعادة القوات الأوكرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع قرية مالا روغان وطريقا سريعا في الضواحي الشرقية حيث تكبد الروس خسائر فادحة، اعتبر الضابط الكبير أنها “عملية كلاسيكية ننفذ مثلها يوميا”. وأكد أن “معنويات قواتنا مرتفعة، نحن هنا على أرضنا ونحمي عائلاتنا وانتصاراتنا ترفع معنوياتنا”.

واختتم الجنرال “مايسترو” حديثه قائلا “إلى القوات الروسية التي تهاجمنا، هذه رسالتي: احملوا جنودكم، احملوا أطفالكم، واحملوا كل مركباتكم وعودوا إلى دياركم أحياء”.