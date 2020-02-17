الرياض تدعو برلين إلى استئناف تصدير الأسلحة للسعودية

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، برلين إلى إنهاء وقف تصدير أسلحة ألمانية إلى بلاده.

وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين، إن ”الرياض تدعو برلين إلى إنهاء وقف تصدير الأسلحة الألمانية إلينا“، مضيفا ”نأمل أن تفهم ألمانيا أننا نحتاج إلى وسائل للدفاع عن أنفسنا“، مشيرا إلى ”الهجمات التي تعرضت لها منشأة أرامكو النفطية العام الماضي“.

وأضاف أن ”استمرار ألمانيا بعدم توريد الأسلحة إلى السعودية، يعد أمرا غير ملائم في إطار العلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين“، متهما في الوقت ذاته إيران بـ“الوقوف وراء الهجمات على المنشآت النفطية في السعودية“.

إلا أن القرار الذي اتخذته ألمانيا في 2018 عرف استثناءات عديدة خلال هذه الفترة، منها السماح بتوريد المنظومات التي تطورها ألمانيا بالاشتراك مع دول أوروبية أخرى.