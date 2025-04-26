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الرياض تشيد بإجراءات القيادة الفلسطينية الإصلاحية

26 - أبريل - 2025
علم المملكة العربية السعودية

علم المملكة العربية السعودية

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عبرت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، وتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب، طبقاً لبيان الخارجية السعودية الذي تمنى في الوقت ذاته لنائب رئيس الدولة التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.

وتؤكد المملكة بأن “هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية”.

    المصدر :
  • العربية

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