الرياض وطهران تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران (الجمعة 10-3-2023) على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارتين بين البلدين، بعد محادثات استمرت أربعة أيام في بكين بين كبار مسؤولي الأمن من البلدين.

وذكر بيان صادر عن إيران والسعودية والصين أن طهران والرياض اتفقتا “على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران”.

وأضاف “الاتفاق يتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن البلدين اتفقا أيضا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة في عام 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة الموقعة عام 1998.

ووجهت كل من السعودية وإيران الشكر للصين وكذلك للعراق وسلطنة عمان على استضافة محادثات في عامي 2021 و2022.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن بغداد ترحب “بفتح صفحة جديدة” بين إيران والسعودية.

وقع الاتفاق كل من علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلب للتعليق.

ترحيب أمريكي

من جهته قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن الاتفاق وترحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وكان البلدان على خلاف على مدى سنوات ودعما أطرافا متصارعة في حروب بالوكالة في اليمن وسوريا وغيرهما.

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران في 2016 بعد اقتحام سفارتها في طهران في أثناء خلاف بين البلدين بشأن إعدام الرياض رجل دين شيعيا.

وقال مسؤول أمني إيراني كبير إن اتفاق اليوم صادق عليه الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وصرح المسؤول لرويترز “لهذا السبب سافر شمخاني إلى الصين بصفته ممثل الزعيم الأعلى. أرادت المؤسسة أن تظهر أن السلطات العليا في إيران تدعم هذا القرار”.