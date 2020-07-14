الريال الإيراني يتراجع لأدنى مستوياته مقابل الدولار

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سجل الريال الإيراني، أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار منذ سبتمبر 2018 في السوق غير الرسمية الإثنين، حسبما أورده موقع متخصص لأسعار الصرف الأجنبي، وسط تداعيات اقتصادية متفاقمة للعقوبات الأميركية، وتفشي فيروس كورونا المستجد ، وتراجع أسعار النفط .

وبحسب موقع بونباست دوت كوم، الذي يرصد السوق غير الرسمية، فإن سعر الدولار وصل إلى 235 ألف و500 ريال.

وخسر الريال الإيراني نحو 70 بالمئة من قيمته في الشهور التالية لمايو 2018 في ظل تهافت الإيرانيين على العملة الأميركية خشية تأثير الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي والعقوبات على صادرات النفط الحيوية وما يترتب عليها من أضرار جسيمة بالاقتصاد.

ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار ويستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة.

وتعمقت الأزمة الاقتصادية بفعل انخفاض في أسعار النفط وتباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وسجلت إيران أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، وقد شرعت في تخفيف القيود المفروضة منذ منتصف أبريل في مسعى لدعم الاقتصاد.

لكن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في أعداد الإصابات والوفيات، مما حدا الرئيس حسن روحاني إلى التحذير، السبت، من إعادة فرض القيود.

ويقول المسؤولون الإيرانيون إن العقوبات الأميركية تعوق جهودهم للتعامل مع تفشي الفيروس.

وفقد الريال الإيراني نحو 70 بالمئة من قيمته على مدى عدة أشهر من 2018 بسبب اقتصاد ضعيف وصعوبات مالية في البنوك المحلية وطلب كثيف على الدولار بين الإيرانيين الذين خشوا أن تتقلص صادرات إيران النفطية، بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.