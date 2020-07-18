الريال الإيراني يتراجع لمستوى قياسي جديد أمام الدولار الأميركي

انهيار الريال الإيراني
انهيار الريال الإيراني

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تراجع الريال الإيراني إلى مستوى جديد أمام الدولار في السوق غير الرسمية السبت وبلغ انخفاض قيمته الآن نحو النصف تقريبا في عام 2020 مع تعرض الاقتصاد لضغوط من جائحة فيروس كورونا وفرض عقوبات أميركية.

وذكر موقع بونباست دوت كوم المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي أن الدولار عُرض للبيع بسعر يصل إلى 255300 ريال مقابل 242500 ريال الجمعة.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة دنيا الاقتصاد اليومية أن الدولار سجل 252300 ريال مقابل 241300 الجمعة.

وخسرت العملة ما يقرب من 48 بالمئة من قيمتها في عام 2020، في الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط وتراجع الاقتصاد العالمي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد التي سجلت كذلك أعلى عدد وفيات جراء فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار ويُستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة.

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