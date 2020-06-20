الريال الإيراني يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار

سجّل الريال الإيراني أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار في السوق غير الرسميّة، غداة تبنّي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار، يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانيّة الوصول فورًا إلى عدد من مواقعها النووية.

وبلغ سعر شراء الدولار الأميركي في السوق الحرة في إيران أكثر من 190 ألف ريال إيرانيوفقًا لموقع “بونباست كوم” الّذي يتابع السوق غير الرسميّة، وهو انهيار غير مسبوق لم تسجّله العملة منذ انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي في أيار 2018؛ فيما يبلغ السعر الرسمي على موقع البنك المركزي 42 ألف ريال.

وكان قد وعد محافظ البنك المركزي الإيراني يوم أمس، بأنّ “البنك سيوفّر العملة الّتي يحتاجها الفاعلون الاقتصاديّون”، مركّزًا على أنّ “الجو النفسي الناجم عن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب ألّا يؤدّي إلى إشارة خاطئة”.