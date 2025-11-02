الزعيم الكوري الشمالي يتفقد قيادة فيلق النخبة في الجيش ويشيد بجاهزية القوات

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يزور مقر قيادة الفيلق الحادي عشر في الجيش الشعبي الكوري

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الأول من نوفمبر مقر قيادة الفيلق الحادي عشر في الجيش الشعبي الكوري، والذي يعد إحدى الوحدات العسكرية النخبوية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، أن الزعيم كيم تابع خلال الزيارة تدريبات قوات العمليات الخاصة وأشاد بمستوى جاهزيتها القتالية، معربا عن رضاه عن “الاستعداد الكامل للقوات المسلحة لخوض أي مواجهة محتملة”.

وخلال الزيارة تابع الزعيم الكوري الشمالي عرضا تدريبيا لقوات النخبة التي أظهرت “شجاعة وروحا قتالية استثنائية”، كما التقط صورا مع العسكريين الذين استقبلوه.

ويعد الفيلق الحادي عشر وحدة القوات الخاصة الأكثر نخبوية في الجيش الكوري الشمالي والتي نشرت في روسيا في أواخر العام الماضي للدعم في النزاع بأوكرانيا واكتسبت خبرة في الحرب الحديثة.

وأكد كيم أن الروح القتالية الجماعية لعناصر الفيلق تشكل نموذجا يحتذى داخل الجيش الشعبي الكوري.

كما اطلع كيم على الخطط العملياتية المعدة لمختلف السيناريوهات العسكرية، واستمع إلى تقرير من قيادة الفيلق حول خطط التحرك في حالات الطوارئ.

وشدد خلال الاجتماع على دور الأيديولوجيا باعتبارها عاملا مهما في حسم المعارك، مؤكدا أن الحزب يولي أهمية كبيرة لعمل الكوادر السياسية داخل الجيش.

واختتم كيم الزيارة بتحديد مسار استراتيجي ومهام جديدة لتعزيز قدرات قوات العمليات الخاصة، مشيرا إلى أن اللجنة العسكرية المركزية ستبحث إجراءات تنظيمية إضافية لدعم “القوة الجوهرية” للجيش.