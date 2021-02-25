الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الزعيم الكوري يوجه رسالة إلى جيش بلاده

25 - فبراير - 2021
الزعيم الكوري كيم جونغ أون

الزعيم الكوري كيم جونغ أون

A A A
طباعة المقال

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى مزيد من الانضباط داخل الجيش، خلال ترأسه اجتماعا للجنة العسكرية المركزية، حسب ما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، الخميس.

ويتزامن الاجتماع مع حملة كيم لدفع حزب العمال الحاكم لتنفيذ أهداف جديدة للسنوات الخمس القادمة تم الكشف عنها في اجتماع نادر انعقد الشهر الماضي، منها زيادة القوة العسكرية، ورفع درجة الردع النووي.

وتناول الاجتماع سلسلة من المشاكل تتعلق بالأنشطة السياسية والانضباط بين ضباط الجيش، ودعا لتشديد القواعد للسيطرة على مثل هذه الأمور، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن تأسيس الانضباط الثوري داخل الجيش سيقرر بقاء الجيش ويحدد نجاح أنشطته أو فشلها.

ويواجه كيم جونغ أون على ما يبدو، أصعب أزمة في فترة حكمه التي استمرت 9 سنوات، حيث يعاني الاقتصاد المضطرب بالفعل من جائحة كورونا، وسلسلة من الكوارث الطبيعية وقعت الصيف الماضي، والعقوبات المستمرة بقيادة الولايات المتحدة.

وخلال اجتماع لحزب العمال الحاكم، الذي انعقد لمتابعة القرارات المتخذة في مؤتمر الحزب في يناير الماضي، وصف كيم الصعوبات بأنها “الأسوأ على الإطلاق”، وفق ما ذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

    المزيد من أخبار العالم

    البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
    بالفيديو.. بطريرك بوتين المقرب يصاب بحادث مؤلم داخل الكنيسة!
    شولتس: قمة مجموعة السبع إشارة واضحة لوحدة الغرب
    تركيا.. اعتقال العشرات خلال مسيرة للمثليين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟